Сергей Шнуров заявил, что концертов в Донецке давать не будет. А вот в Крым собирается

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что готов дать концерт в любой точке мира, кроме Донецка и Луганска. Об этом пишут «Известия»со ссылкой на телеканал «Дождь».

Причина, по словам артиста - отсутствие гарантий безопасности. Отметим, что 1 июля в Донецке прошел рэп-фестиваль «Лава-Фест», на котором выступили такие известные российские исполнители как: Рич, Хаски, Птаха, Типси Тип и другие.

Кроме того, Шнуров прокомментировал грядущий концерт в Крыму. По его словам, музыканты приезжают на полуостров «для людей, а не для территории». Музыкант признался, что концерт согласован с киевскими властями, поэтому группу не внесут в черный список, куда ранее попали более 70 российских артистов, давших концерты на территории полуострова.

Издание пишет, что «Ленинград» станет почетным гостем ежегодного фестиваля «Золотая балка», который пройдет в Крыму 5 августа. На мероприятии выступят как российские, так и украинские исполнители.