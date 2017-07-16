За месяц около 1500 юных югорчан посетили "Папину школу"

Более 1 500 детей от 6 до 16 лет за месяц посетили «Папину школа», которая открылась в ханты-мансийском музее геологии, нефти и газа.

Ребята с удовольствием наблюдали за зрелищными опытами, учились проводить их самостоятельно, соблюдая правила безопасности; знакомились с азами электродинамики, физики, геологии; искали «сокровища», конструировали дом своей мечты и многое другое. На занятии «ЭлектроЗнаток» детей научили собирать электрические цепи, по схемам соединять контакты, управлять звуком и светом.

Кроме практических занятий, воспитанники «Папиной школы» посетили экспозиции музея - познакомились с уникальной коллекцией минералов, историей развития техники.

Проект будет работать еще два месяца. Юных югорчан ждут на музейных занятиях «Деревянных дел мастер», «Курс молодого электрика», «Путешествие в космос» и других. Записаться на посещение «Папиной школы» можнопо телефонам: +7 (3467) 33-29-06 , 33-09-42.