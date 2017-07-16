Предприниматели Когалыма получили 1,4 млн рублей на развитие социальных проектов

В администрации города Когалыма состоялась публичная защита бизнес-проектов, претендующих на гранты конкурсов по поддержке социального предпринимательства.

По итогам публичных презентаций проектов конкурсная комиссия приняла решение о выделении двух грантов по 400 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Фидану на реализацию проекта "Школа моделизма и робототехники", а также ООО "Виталько" на разработку медицинской услуги ультразвукового исследования.

Кроме того, Ольга Демина с проектом детского семейного клуба "Кубик" получила грант в размере 300 тысяч рублей. Такие же средства выделили Валерии Комаровой, представившая бизнес-план йога-студии "Сурья".