Тюменцы снимут фильм об окружном заповеднике "Малая Сосьва"

Команда клуба аналоговой и документальной фотографии «8х10» под руководством Никиты Куратова вернулась из первой экспедиции в природный заповедник Ханты-Мансийского автономного округа «Малая Сосьва». Сейчас видеографы и фотографы готовят к выпуску первые тизеры будущих фильмов.

Помимо команды клуба в экспедиции участвовали студенты 3 курса и преподаватели Института наук о земле ТюмГУ и приглашенный сотрудник МГУ. Чтобы добраться до заповедной зоны, им пришлось сменить три вида транспорта. От кордона «Белая гора» до «Малой Сосьвы» группа плыла на лодках по реке Ем-Еган, так как в этой зоне уже не было дорог, троп и запрещена любая хозяйственная деятельность человека. Руководство заповедника бесплатно предоставило жилье всей команде.

Итогом экспедиций станут два фильма: один из них будет подробно рассказывать об этапах исследований почвы и ландшафта заповедника и использоваться в учебных целях Тюменским государственным университетом, а вторая картина будет выполнена в жанре популярной документалистики. Фильм тюменцев расскажет о человеческих взаимоотношениях в экспедициях.

Следующая экспедиция по сбору материала пройдет в начале сентября. В этот период начинается активная жизнь у животных, населяющих охраняемую зону, поэтому команда проекта хочет вернуться в «Малую Сосьву» и доснять интересные кадры.