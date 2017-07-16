Власти Сургута выселяют гаражный кооператив в 5А микрорайоне

На официальном портале администрации Сургута появилась информация для владельцев металлических гаражей, расположенных между зданием № 2 по ул. Флегонта Показаньева и домом № 5/2 по ул. Игоря Киртбая. Городские власти сообщают жителям о необходимости вывезти гаражи собственными силами в срок до 06 августа 2017 года.

"В случае непринятия мер по вывозу гаражей в установленный срок, администрация города обратится в судебные органы с целью признания металлических гаражей бесхозяйными и собственностью муниципального образования город Сургут",- пишут на сайте мэрии.

Напомним, что город уже много лет пытается договориться с владельцами гаражей в 5А микрорайоне. Дело в том, что на их месте давно должна быть построена школа, которая здесь так необходима. Поблизости ни одной нет, поэтому жителям приходится отправлять своих детей учиться в другие микрорайоны.