Актер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова, умер в Москве

В Москве на 75 году жизни умер артист Владимир Толоконников. Об этом пишет РБК со ссылкой на друзей семьи актера.

По словам собеседников, еще накануне артист чувствовал себя хорошо, снимался в фильме "СуперБобровы-2". Но ночью у Толоконникова остановилось сердце. Хоронить актера будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. В 1973 году окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища. Служил в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате с момента окончания театрального училища.

Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноимённой повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.