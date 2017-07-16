В Нижневартовске стартовал конкурс среди строителей

В Нижневартовске стартовал ежегодный городской конкурс «Лучший строитель города».

К участию в конкурсе приглашаются строительные организации, работающие в области коммунального и жилищного строительства, организации по производству и поставке строительных и отделочных материалов любых форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенные на территории города.

Заявки на участие принимаются до 20 июля по адресу: улица Таежная, 24, кабинеты №305, №210. Дополнительную информацию о проведении конкурса можно узнать по телефонам: 24-21-58, 24-23-68.