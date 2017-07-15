Рамзан Кадыров пообещал «поставить весь мир раком»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу НВО заявил, что США проводят антироссийскую политику, сообщают «Ведомости». «Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию. И что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится», — сказал Кадыров.

Он добавил, что США не такое сильное государство, чтобы Россия рассматривала его как врага. «У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим», — заявил Кадыров.

Ему также задали вопрос о преследовании геев в Чечне. «Это ерунда, у нас таких людей нету, нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас», — заявил Кадыров. По его словам, все авторы публикаций об ущемлении прав гомосексуалистов в Чечне — «шайтаны», «продажные» и «нелюди».