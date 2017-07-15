В Сургуте продолжается борьба с клещами

С 16 по 27 июля в городских парках и лесных массивах начнется третий этап противоклещевой обработки, сообщил на своей странице в «Вконтакте» глава Сургута Вадим Шувалов. В связи с этим, во избежание аллергии на препарат против клещей, горожанам рекомендуется в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), также запрещен сбор дикоросов.

Напоминаем, что еще в марте на дезинсекцию города от клещей было выделено лишь около трех миллионов рублей, что было недостаточно для борьбы с этими паукообразными. В ответ на это депутаты сургутской думы приняли решение устранить потенциальную опасность для жителей города и направили в управление по экологии и природопользованию дополнительные средства – 5,2 миллиона рублей.