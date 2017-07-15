Как рыбы в бочке. Тюменец прописал у себя 38 гастарбайтеров

Житель Тюмени, желая подзаработать, проявил смекалку и решил, что идея регистрировать за деньги у себя в доме выходцев из стран бывшего Советского Союза поможет ему поправить свое финансовое положение. Цена вопроса вроде бы смешная – 300 рублей. В итоге, всего за пару месяцев 2016 года, сожителями тюменца стали еще 38 человек, правда, фактически никто из них в доме не жил.

Данный факт несколько смутил тюменских полицейских, поэтому они обрадовали предприимчивого арендодателя уголовным делом, по которому ему придется выплатить от 100 000 до 500 000 рублей, либо посидеть три года в местах, где тоже большое количество человек живет на маленькой жилплощади.