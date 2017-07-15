Минтранс ограничил полеты «Грузинских авиалиний»

Министерство транспорта России ограничило полеты «Грузинских авиалиний», сообщает Lenta.ru. Такая мера была принята, поскольку Тбилиси не согласовал рейсы «Уральских авиалиний» из подмосковного Жуковского в Грузию.

Также Москва призывает грузинские власти выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать «Уральским авиалиниям» разрешение на эти полеты. Как пояснили в Минтрансе, Тбилиси с мая не позволяет российской авиакомпании выполнять четыре рейса из аэропорта Жуковский в грузинскую столицу.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное по инициативе Москвы в августе 2008-го из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии, было возобновлено в сентябре 2014 года. Чартерные рейсы стали вновь выполняться в августе 2010-го.