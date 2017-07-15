Университетский кампус в Сургуте появится к 2027 году. Об этом стало известно в ходе заседания окружного правительства 14 июля, на котором был утвержден план реализации проекта.

Согласно материалам встречи, до сих пор не готов портфель проектов по созданию научно-образовательного центра – он появится к концу июля. В следующем году должны пройти консультации с министерством образования, депутатами сургутской думы и жителями города. Только после этого начнется поиск инвесторов и создание проектной документации. В ходе реализации проекта планируется использовать не только средства бюджета, но и деньги от государственно-частного партнерства и концессий.

Непосредственно строительные работы в пойме Оби и полуострове на Сайме начнутся лишь в 2021 году и продлятся до 2027 года. Ранее открытие научно – образовательного центра назначали на 2025 год.