Осенью 2017 года новый мост свяжет сургутские микрорайоны с ДИ "Нефтяник"

В сургутском парке «Кедровый лог» осень 2017 года построят мост, который станет частью дорожной сети парка и свяжет микрорайоны города с ДИ «Нефтяник». Об этом заявил глава Сургута Вадим Шувалов в социальных сетях.

Согласно проекту, пешеходный мост представляет собой конструкцию, состоящую из металлического пролетного строения и железобетонных опор. Пролетное строение состоит из металлических балок длиной 21 метр индивидуального проектирования. Опоры безростверковые, свайные, индивидуального проектирования, состоящие из металлических свай диаметром 720 мм с заполнением монолитным бетоном и монолитных железобетонных ригелей и насадок. В качестве ограждения на объекте применено индивидуальное кованное ограждение. Кроме ограждения на мосту планируют установить освещение.