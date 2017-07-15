Сургутский Дом пионеров все-таки отремонтируют. Скоро будет утвержден проект

Задание на проектирование работ по реконструкции сургутского Дома пионеров будет утверждено в ближайшее время. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщает глава города Вадим Шувалов.

Еще в марте мэр в составе попечительского совета побывал в здании Дома пионеров, чтобы оценить возможность его сохранения. Тогда же была вызвана независимая экспертиза, которая подтвердила, что здание можно восстановить с минимальными потерями.

На днях состоялось очередное заседание попечительского совета. В ближайшее время будет утверждено задание на проектирование по выполнению работ по реконструкции здания. "После того, как проект будет принят, приступим к работам",- пишет Вадим Шувалов.

Напомним, вопрос о будущем Дома пионеров находится в повестке городских властей уже давно. Звучали предложения и снести здание, и отреставрировать его.. По оценке специалистов, демонтаж здания и восстановление его с нуля обойдется в 70 миллионов рублей. Реконструкция — в 3-4 раза дороже. Тем не менее краеведы и старожилы убеждали администрацию сохранить в первозданном виде хотя бы фасад Дома пионеров - едва ли не единственного уцелевшего до настоящего времени исторического здания в Сургуте