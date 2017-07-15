Путин объяснил, почему в России дорогой бензин

На встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината президент Владимир Путин рассказал, почему в России, нефтедобывающей стране, растут цены на бензин, сообщает Газета.ru. По словам главы государства, низкие цены на топливо внутри страны могут привести к его вывозу за границу.

«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый «железный занавес». Поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», — заключил Владимир Путин.

Также президент заявил, что власти страны не позволят производителям задирать цены на бензин.

«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы», — сказал президент, отвечая на вопрос рабочих о растущих ценах на топливо.