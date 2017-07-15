Назван список банков-агентов для выплат вкладчикам «Югры»

Победителями конкурса для выплат вкладчикам «Югры» стали пять банков: «ВТБ 24», Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Пять банков-агентов выбраны для быстроты выплат и создания комфортных условий для вкладчиков.

На 1 июня в «Югре» было 181,8 млрд руб. вкладов, почти все они попадают под страховку. АСВ оценило предстоящие выплаты вкладчикам в рекордные 169,2 млрд руб. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% всех его счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

Прием заявлений от граждан и сами выплаты начнутся не позднее 24 июля 2017 года. О точной дате начала выплат сообщат дополнительно. Для получения денег вкладчику достаточно представить в банк-агент только паспорт.