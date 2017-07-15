Правительство составило список регионов, которым требуется финансовая помощь

Правительство России утвердило предельный уровень софинансирования расходов российских регионов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сообщает РБК Тюмень. Документы опубликованы на сайте кабмина.

Так в Тюменской области этот показатель может составить не более 22%, в Югре – не более 30%, в ЯНАО – не более 14%. В других регионах Уральского федерального округа уровень финансовой помощи гораздо выше. В Курганской области этот показатель составит 93%, в Челябинской – 81%, в Свердловской – 67%.

В Москве он не превысит 5%, в Санкт-Петербурге – 37%. В Чечне, Крыму, Алтае, Дагестане и Ингушетии – 95%.