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Правительство составило список регионов, которым требуется финансовая помощь

Тюменская «матрешка» относительно благополучна

Правительство России утвердило предельный уровень софинансирования расходов российских регионов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сообщает РБК Тюмень. Документы опубликованы на сайте кабмина.

Так в Тюменской области этот показатель может составить не более 22%, в Югре – не более 30%, в ЯНАО – не более 14%. В других регионах Уральского федерального округа уровень финансовой помощи гораздо выше. В Курганской области этот показатель составит 93%, в Челябинской – 81%, в Свердловской – 67%.

В Москве он не превысит 5%, в Санкт-Петербурге – 37%. В Чечне, Крыму, Алтае, Дагестане и Ингушетии – 95%.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 150, комментариев: 0


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