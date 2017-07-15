В окружной столице археологи обнаружили древнее поселение

Сотрудники Музея природы и человека на протяжении нескольких недель вели спасательные работы на одном из городских холмов окружной столицы в районе ВНСС – оползни обнажили остатки древнего поселения, и их необходимо было изучить до того, как природа или «чёрные копатели» уничтожат этот уникальный памятник карымской культуры – предков современных ханты и манси, живших на территории округа в IV-VI веках.

Как рассказала кандидат исторических наук, заведующей сектором сохранения и использования объектов культурного наследия Музея природы и человека Татьяна Собольникова, проводить археологические раскопки прямо в городской черте для них - большая редкость.

"Стоянка довольно древняя - это IV-VI век нашей эры, то есть, эпоха раннего средневековья, ещё называемая поздним железным веком. По останкам сосудов, точнее, по характерным сохранившимся рисункам на глиняных изделиях мы можем с уверенностью говорить о том, что здесь жили представители карымской культуры. Для этого периода характерно появление бедных и богатых, выдвижение на самые видные места жрецов и шаманов, появление среди охотников и рыболовов новой прослойки - профессиональных воинов, зарождение быта коренных народов Западной Сибири", - отметила она.

Исследователям за несколько недель удалось извлечь из осыпающегося обрыва больше 1000 артефактов: глиняных останков посуды, бытовых изделий из камня и меди (иголки, молотки и ножи), а также останки костей животных, которые, по мнению архезоологов, принадлежат северному оленю и бобру. По найденным углям с кострища археологи с помощью спектрального анализа больше узнают о времени, в котором существовало поселение.

"Помимо самих артефактов с места, мы извлекли так называемый почвенный срез – его мы направим в специальный институт палеоботаники, где наши коллеги проведут споро-пыльцевой анализ", - рассказала Оксана Белогай, заместитель директора музея по научной работе.

По ее словам, анализ расскажет археологам о том, какая погода стояла в те времена, жаркая или сухая, что за растения росли в этой местности, чем питались люди того времени.