На благотворительном пикнике в Ханты-Мансийске собирают деньги на лечение шестилетнего мальчика

Ставшая доброй традицией для городского пикника в Ханты-Мансийске, благотворительная акция в этом году посвящена шестилетнему жителю окружного центра Артёму Барышеву, которому необходима помощь. Мероприятие пройдет сегодня на набережной с 12 до 20 часов.

Мальчик родился в обычной семье и вплоть до 1,5 лет никаких серьезных опасений за его здоровье не было, до того дня, как он перестал говорить. Его официальный диагноз - последствия перинатального поражения центральной нервной системы, синдром речевых расстройств с аутичным типом дефекта, в виде сенсо-моторной алалии, ОНР 1-2 степени.

Родители Артема не первый год сотрудничают с региональным благотворительным фондом помощи детям «Лучик Света», активно занимаются сыном и стараются пройти все необходимые курсы реабилитации. Один такой планируется этим летом в клинике за пределами региона, предстоит собрать 90 000 рублей.

Пожертвовать любую сумму можно до мероприятия, во время и после него. Также в Фонд Помощи Артему пойдут 15% с продаж на Аллее Мастеров, на Иртышской набережной 15 июля будут установлены и специальные боксы.