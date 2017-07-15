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Югра вошла в тройку лидеров по доступности жилья

В рейтинге по доступности жилья, составленном РИА «Рейтинг», Югра заняла третье место, сообщает сайт агентства. По данным исследования, жителям нашего региона нужно два года для того, чтобы накопить на среднестатистическую квартиру площадью 54 кв. м. Их стоимость в округе относительно невысока (2,6 млн рублей), что вместе с высокими денежными доходами и накоплениями на банковских депозитах могут позволить югорским семьям довольно быстро решить жилищный вопрос.

Нас обогнали только Ямало-Ненецкий автономный округ, где на типовую квартиру можно накопить всего за полтора года, и Магаданская область, в которой этот показатель чуть меньше двух лет.

За последний год доступность жилья в целом по стране ощутимо выросла, говорится в исследовании. Если для приобретения квартиры в первом квартале 2016 года в среднем по России нужно было копить 5,1 года, то в первом квартале 2017 года – 4,2 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, такой результат можно объяснить ростом номинальной начисленной заработной платы и суммы вкладов физических лиц, а также снижением средней цены квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке.

По итогам 2016 года цена квадратного метра на вторичном рынке на типовое жилье снизилась на четыре процента, а в отдельных регионах отмечается падение на 15-20 процентов по сравнению с результатами 2015 года. Номинальные заработные платы, наоборот, показали устойчивую тенденцию к росту, увеличившись по итогам 2016 года на 7,8% против +5,1% в 2015 году.


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15 июля в 11:14, просмотров: 684, комментариев: 0


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