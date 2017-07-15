Госдума вновь перенесла принятие закона об ответственном отношении к животным. На этот раз на осень

Рассмотрение Госдумой законопроекта об ответственном отношении к животным перенесено на осень, сообщает Lenta.ru. Как рассказал заместитель председателя парламента Иван Мельников, об этом попросило правительство. Совет Думы предложил создать рабочую группу по доработке документа, куда войдут представители исполнительных структур власти, депутаты, сенаторы и другие заинтересованные лица.

Второе чтение законопроекта должно было состояться в мае, но его пять раз подряд откладывали на неделю вперед. Это при том, что первое чтение законопроекта состоялось еще в 2011 году. С тех пор, вот уже шесть лет документ находится между Госдумой и правительством и не может поступить на рассмотрение депутатов. Между тем спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин настаивает: в осеннюю сессию законопроект должен быть обязательно рассмотрен.

"Это общий настрой, и это запрос населения, потому что мы должны эту проблему взять и решить", – заявил председатель Госдумы.

Закон об ответственном обращении с животными, предложенный Минприроды, закрепляет основные понятия и принципы нормативного регулирования в этой сфере. Его принятие направлено на борьбу с жестоким обращением с животными и усиление контроля за владение домашними, служебными, цирковыми животными и питомцами зоопарков. Документ предусматривает запрет на уничтожение безнадзорных животных, содержание их в передвижных зверинцах, а также на истязание представителей дикой фауны на притравочных станциях.