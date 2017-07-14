В сети появилось фото с места трагедии в Хургаде

Пользователь Twitter @amrsalama выложил в соцсети фото с места трагедии в Хургаде.

Фотографии, на которых запечатлены предполагаемый преступник и одна из его жертв, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, сегодня в одном из отелей Хургады двое туристов убиты и еще четверо получили ранения при нападении неизвестного. Злоумышленник был вооружен ножом.

Погибшие - граждане Украины. Мотив нападавшего неизвестен, он задержан, его допрашивает местная полиция. Сообщается, что нападавший приплыл к месту преступления с пляжа соседнего отеля. Подтверждено, что среди пострадавших - гражданка России.