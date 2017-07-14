Не 11 тысяч, а 150. УАЗ массово отзывает автомобили

Ульяновский автомобильный завод экстренно отзывает с российского рынка около 150 тыс. автомобилей собственного производство. Об этом сообщает Росстандарт.
Ведомство уточняет, что у 70761 автомобилей были выявлены некорректно уложенные жгуты проводов датчика кислорода. Еще у 70255 автомобилей была обнаружена неправильная укладка трубок сцепления. Наконец, из-за вероятной некорректной установки тормозных шлангов отзыву подлежат 8 563 автомобиля.
Напомним, ранее сообщалось об отзыве 11 тыс. машин. VIN-коды авто, подлежащих возврату, доступны на сайте Росстандарта.
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