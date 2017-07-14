"А лисички взяли спички...". Дети сожгли три грузовика в Белоярском районе

В Белоярском районе трое детей 10-12 лет не придумали ничего лучшего, чем разжечь костер в кабине грузовика на автобазе. В результате пострадали два "Урала" и "Камаз".

Как выяснили полицейские, дети гуляли по промзоне, и увидев, что территория базы не охраняется, решили посидеть в одной из машин. Логичным способом провести время для них показалось поджигание бумажек. В результате огонь из автомобиля перекинулся на соседние.

Интересно, что автобаза - охраняемая, но сторож решил покинуть ее "по личным причинам". И лишь возвращаясь на место службы, увидел пожар.

Сообщается, что дети поставлены на учет и с ними проведена профилактическая беседа. Подростки пообещали, что "больше не будут".