В Египте очередная трагедия. Неизвестный зарезал двух туристов

В Египте в одном из отелей Хургады двое туристов убиты и еще четверо получили ранения при нападении неизвестного, пишет Znak.com. Злоумышленник был вооружен ножом.

По данным издания, погибшие - граждане Украины. Мотив нападавшего неизвестен, он задержан, его допрашивает местная полиция. Сообщается, что нападавший приплыл к месту преступления с пляжа соседнего отеля.

По информации "Медузы", среди пострадавших числится одна россиянка.