Блогеры Сургута познакомились с работой психоневрологической больницы

Сургутские блогеры посетили Сургутскую клиническая психоневрологическая больницу. Специалисты провели экскурсию по подразделениям, в рамках которой гости познакомились с работой психоневрологической больницы и услугами, предоставляемым в ней. Встреча прошла в рамках празднования Международного дня борьбы с наркоманией.

Организатором мероприятия выступила администрация больницы. В ходе мероприятия с участниками была проведена ознакомительная беседа, предложено пройти профилактический осмотр и сдать тест на наркотики.

В завершении встречи врачом психиатром-наркологом Сергеем Зыряновым была продемонстрирована техническая база клиники для проведения лабораторных исследований.