Сургутский педофил может "присесть" на три года за попытку соблазнить четырехклассницу

21-летний жителю Сургут грозит до трех лет тюрьмы за попытку соблазнить ученицу четвертого класса.
Педофил несколько дней общался с девочкой в соцсети "Вконтакте", беседуя с ней на откровенные темы. Пресечь общение удалось родителям ребенка, которые вовремя обнаружили переписку и обратились в полицию.
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Закрываем политический сезон. Депутат Госдумы Александр Сидоров // ONLINE 25 июля в 11.00