В Сургуте появится передвижная выставка о городском парламентаризме. Организатор - молодежная палата думы

Члены молодежной палаты при думе Сургута, в которую входят в том числе представители «Молодой гвардии», на внеочередной встрече обсудили вопросы информационной работы с молодежью города. В частности, речь шла о создании передвижной выставки, посвященной развитию парламентаризма в городе. Особенность будущей экспозиции в том, что ее основой станет агитационная печатная продукция разных десятилетий.

"Этот проект – наш первый шаг, - говорит председатель палаты Юрий Стрелец. – Сейчас ребята активно работают над тем, чтобы она стала интересной широкому кругу зрителей: обращаются к старшим коллегам, штурмуют архивы".

По мнению членов молодежной палаты, этот проект будет интересен школьникам, студентам-политологам, историкам, так как на выставке можно будет познакомиться с эксклюзивными материалами из личных архивов, которые невозможно встретить в открытом доступе.