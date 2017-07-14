Югорским госуниверситетом заинтересовались абитуриенты из Крыма

Югорский государственный университет и Нижневартовский государственный университет заняли 162 и 221 места соответственно в рейтинге вузов России от «Яндекса». При проведении исследования компания ориентировалась на количество запросов в поисковой системе за прошедший год.

Так, информацию о ЮГУ искали 77 тысяч раз, а о НВГУ – 38 тысяч. Отметим, что помимо абитуриентов из ХМАО и Тюменской области, ЮГУ интересен пользователям из Крыма. А вот нижневартовский вуз, кроме наших южных соседей, не заинтересовал никого.

«Яндекс» также провел анализ запросов жителей Сургута. В Топ-5 самых популярных вузов учебные заведения города не попали. Девять тысяч раз пользователи искали информацию о Тюменском индустриальном университете, по 4 тыс. раз - о ЮГУ и ТюмГУ. Затем следуют Уральский федеральный университет и СПБГУ (по 3 тысячи запросов).

В исследование вошли 264 вуза из Национального рейтинга российских университетов, опубликованного в начале лета. Первое место по популярности у интернет-пользователей занял МГУ. С полными результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.