Работа мечты. ХК "Югра" ищет комментатора телетрансляций домашних матчей команды

ХК "Югра" объявил о вакансии комментатора телетрансляций домашних матчей команды. Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Требования к кандидатам: возраст от 18 лет, знания правил хоккея, грамотная речь, хорошая дикция. Отмечается, что образование и опыт работы – не важны, а вот харизма и любовь к спорту – приветствуются.

Для участия в конкурсе необходимо записать 10-минутный отрезок матча команды с собственным комментарием, и выслать файл по адресу: marketing@ugra-hc.ru вместе с анкетой в формате: ФИО, возраст, телефон для связи, небольшой рассказ о себе.

Заявки принимаются до 7 августа. Затем лучшие кандидаты будут приглашены в клуб на собеседование.