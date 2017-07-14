В реке Вах обнаружили тело мужчины, пропавшего в мае. А вот его сына до сих пор не нашли

Нижневартовские спасатели обнаружили в реке Вах тело мужчины 1971 года рождения, который в мае этого года пропал вместе со своим сыном. О судьбе 15-летнего подростка пока ничего не известно.

Как сообщает окружное управление СК РФ, отец с сыном были на рыбалке примерно в 40 километрах по реке от поселка Ваховск. Вечером 8 мая 2017 года они по телефону сообщили родным, что собираются назад в поселок, однако домой так и не вернулись.

При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Спасательного жилета на теле мужчины не было. В настоящее время следователи устанавливают объективную картину произошедшего. С целью определения точной причины смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски пропавшего подростка продолжаются.