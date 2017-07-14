Югорчане задолжали в фонд капремонта один млрд рублей

Более 62 тысяч югорчан получили досудебные уведомления из-за долгов по взносам за капремонт на общую сумму в один млрд рублей. На сегодняшний день уведомления получили 28 тысяч сургутян, 13 тысяч нижневартовцев; неплательщикам Мегиона направлено более 4-х тысяч уведомлений, жителям Сургуткого района – более 3-х тысяч.

Досудебная работа активно продолжается и во избежание мер судебного воздействия регоператор обращается ко всем собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах с просьбой своевременно оплачивать квитанции по взносам на капремонт.

Как показывает судебная практика по делам о взыскании задолженности, при обращении в судебные органы исковые требования удовлетворяются в полном объеме, в том числе по пени и судебным расходам.

После обращения в судебные органы собственникам помещений, имеющим задолженность, Фонд отказывает в предоставлении рассрочки по оплате взносов, а судебные акты передаются для принудительного взыскания.

Напомним, что Югорский фонд предоставляет рассрочку собственникам, имеющим большой долг за капремонт и не имеющим возможности погасить его разовым платежом в полном объеме. Рассрочку можно получить до 1 сентября 2017 года, обратившись в Фонд с письменным заявлением, но при этом необходимо предварительно оплатить не менее 30 % от суммы задолженности.