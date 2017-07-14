​За полгода почти 500 водителей в Сургуте сбежали с места аварий

В Сургуте за первые полгода 2017 года зарегистрировано 476 случаев, когда водители сбегали с места ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД. За подобное действие водителей ждёт наказание в виде лишения прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

«Как правило, водители пытаются уйти от наказания и, не думая об ответственности, уезжают с места ДТП, что и приводит в итоге к неблагоприятным последствиям», – объяснят старший инспектор группы по розыску ГИБДД УМВД Денис Викторович.

ГИБДД Сургута просят очевидцев ДТП, сообщать информацию о скрывшихся с места происшествия водителях и автомобилях в дежурную часть по телефонам: 76-10-01, 76-10-02, или 102 для звонка с мобильных телефонных устройств.