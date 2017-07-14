​Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых женщин-политиков. Есть ли там губернатор Югры?

Десять женщин во власти с наибольшими доходами в 2016 году заработали около 220 млн рублей. В сравнении это ненамного больше дохода отдельно взятого главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова, он вошёл в рейтинг самых оплачиваемых госслужащих с доходом в 212 млн рублей по данным Forbes, сообщает «РБК».

Таким образом член фракции «Единая Россия» Татьяна Соломатина возглавила данный список, её доход в 2016 году составил чуть более 56 млн рублей. Второе место досталось члену Совета Федерации от Тывы Людмиле Нарусовой заработавшей 28,73 млн руб. за год, что на 5,9 млн больше, чем ем у главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, задекларировавшей доход в 22,86 млн руб. Также в десятку самых «доходных» дам во власти вошли депутаты Госдумы Елена Панина (16,5 млн руб.), Наталья Назарова (15,7 млн руб.), Светлана Савицкая (15,4 млн руб.), Валентина Терешкова (12,3 млн руб.) и Валентина Рудченко (10,5 млн руб.).

Губернатор Югры Наталья Комарова, не владеющая ни каким бизнесом, а получавшая только зарплату губернатора и пенсию (суммарно 2,9 млн рублей) в этот список не попала.