​В Сургуте мужик, находящийся в розыске за хранение наркотиков, был найден Росгвардией вусмерть укуренным

Сургутские патрульные Росгвардии накануне обходили улицу Магистральную. Там они внезапно обнаружили мужчину, лежавшего без сознания возле автомобиля. Гвардейцы бросились ему на помощь и вызвали скорую. Смутило их то, что лежащего у машины беднягу «охранял» еще один мужчина: «походка у него была шатка, речь невнятная, движения замедленные, белки глаз красные». Плюс от него явно несло ацетоном.

Бдительные бойцы Росгвардии смекнули, что имеют дело с товарищами, которые покурили нечто незаконное (позже это подтвердили врачи ПНД). А позже, когда врачи откачали бессознательного человека, а полиция его опознала, выяснилось, что на нем висит уголовное дело о незаконном хранении и приобретении наркотиков. К слову, в суд на рассмотрение этого дела он не пришел – вероятно, самым привычным для себя образом избавлялся от вещдоков прямо на улице Магистральной, где и был найден гвардейцами.