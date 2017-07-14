​Эти музыканты больше всех заработали в 2016 году

Журнал Billboard опубликовал список самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года. Первое место в рейтинге заняла Бейонсе, поправившая свое финансовое положение на $62,1 млн.
Источник фото: www.digitaltrends.com
На второй строчке находится старая добрая группа Guns N' Roses, спевшая на сумму в $42,3 млн,
Источник фото: www.ibtimes.com.au
а на третьей — фолк-рок-исполнитель Брюс Спрингстин, заработавший $42,2 млн.
Источник: www.apelzin.ru
Далее следуют Дрейк ($37,3 млн),
Источник фото: rnb-bianka.com
Адель ($37 млн),
Источник фото: the-challenger.ru
Coldplay ($32,3 млн)
Источник фото: ichef-1.bbci.co.uk
и Джастин Бибер ($30,5 млн).
Источник фото: cdn.minval.az
Замыкают первую десятку более «скромные» результаты Люка Брайана ($27,3 млн), Канье Уэста ($26,1 млн) и Кенни Чесни ($25,4 млн).
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