Ответственность за диспансеризацию сотрудников могут возложить на работодателей

Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию, сообщает «Коммерсантъ». На совещании в мае с участием Минюста и ФОМС было выдвинуто предложение повысить тариф отчислений для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС. Ставку и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.

Как сообщили в ведомстве, конкретный сценарий пока не утвержден. С 2013 года диспансеризацию прошли уже более 85 млн россиян (так, в 2016 году — 22,15 млн). Минздрав отмечает, что эта процедура позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. Так, в 2016 году в рамках онкообследований уже 55% опухолей были выявлены на первой-второй стадиях, что снизило одногодичную летальность «до 23%» и повысило пятилетнюю выживаемость пациентов «до 53%». С 2018 года, отмечает Минздрав диспансеризация станет еще более целевой и доказательной.