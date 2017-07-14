В развитие Покачей вложат более 400 млн рублей. И это при бюджете города в 1,2 миллиарда

Инвестиционный портфель города Покачи, запущенный в реализацию в этом году, превысит 400 млн рублей (при условии, что там проживает 17 899 человек и бюджет города составляет около 1,2 млрд рублей).

«В основе экономического роста муниципалитета – наличие необходимых энергетических мощностей, удобство и сроки подключения к ним. Упрощение процедуры и сокращение сроков присоединения к электросетям является стратегическим направлением улучшения делового климата. Эти показатели лежат в основе оценки инвестиционных возможностей территорий, когда составляются соответствующие рейтинги», – рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам главы города Владимира Степуры для развития электросетей и обеспечения людей энергоносителями, на территории города ведёт инвестиционную деятельность ОАО «ЮТЭК-региональные сети». Таким образом объём инвестиций в электросетевой комплекс за период с 2012 по 2017 год составил 360,99 млн рублей. В использование вошло 14 трансформаторных подстанций, и протянуто около 40 километров кабеля.

Вторым важным направлением является развитие ЖКХ, в частности систем водоответедения, которые в свою очередь изношены уже на 82 процента, отметил глава города. Так как своих денежных средств на проведение реконструкции недостаточно, возникает необходимости привлечения инвесторов, для этого городом был заключен договор с ООО «Экосистема».

Таким образом, администрации города намерена реализовать проект в три этапа – проектирование, модернизация и реконструкция. Общая сумма финансовых вложений составит 437,8 млн рублей.

Стоит отметить, что в ходе встречи был представлен проект по строительству сквера по ул. Таёжной, реализуемый в рамках Марафона благоустройства. Инвестором проекта является нефтяная компания «Лукойл – Западная Сибирь», вложившая в проект 33 млн рублей, к которым было добавлено 5 млн рублей из окружного бюджета.