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Новые возможности для бизнеса Западной Сибири. Сбербанк запустил новые предложения для бизнеса

С начала 2017 года представители бизнеса открыли в Западно-Сибирском банке Сбербанка более 9000 расчетных счетов. Прирост клиентской базы за первое полугодие составил более 5500 корпоративных клиентов.

Сбербанк запустил новые предложения для бизнеса. Кредитные организации, у которых Банком России отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности, до 31 августа 2018 года могут бесплатно открыть расчетный счет с одновременным подключением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» или «Сбербанк Бизнес». Первые три месяца действует льготное обслуживание в рамках пакета услуг «Базис+». Стоимость услуги составит 1 руб. за каждый месяц обслуживания.

Корпоративным клиентам в Тюменской области доступен пакет услуг «Лёгкий старт». При открытии счета посредством сервиса «Онлайн резервирование расчетного счета» обслуживание счета будет бесплатным.В рамках электронного документооборота денежные переводы на расчетные счета в ПАО Сбербанк и не более трех платежей в месяц в другие банки также осуществляются бесплатно. Акция действует в период с 22 мая по 31 августа 2017 года.

«В июне Сбербанк обновил линейку пакетов услуг для корпоративных клиентов. Мы снизили стоимость комплексных услуг в среднем на 50%. Клиентам стали доступны специальные условия по ведению счета, обслуживанию с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «Сбербанк Бизнес», приему наличных через устройства самообслуживания», – подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Также у предпринимателей Западной Сибири есть возможность принять участие в образовательном проекте «Бизнес класс», организованном Сбербанком и Google при поддержке региональных органов власти. Бесплатное обучение могут пройти как действующие бизнесмены, так и новички, которые только планируют начать свое дело. Зарегистрироваться в программе «Бизнес класс» можно до 28 сентября 2017 года на сайте business-class.pro.

«Бизнес класс» представлен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый включает в себя видеоуроки, тестовые задания, вебинары и дополнительные материалы. Второй – помимо занятий «онлайн» предполагает наставничество и встречи с опытными экспертами.

«Став участником обучения, предприниматели получат новые бизнес-компетенции, смогут сформировать целостное видение развития своего бизнеса, систематизировать полученные и имеющиеся знания. Выпускники получают сертификат об успешном завершении программы «Бизнес класс». На сегодня к программе присоединились более 2 000 участников из Тюменской и Омской областей, Ямала и Югры», – прокомментировал заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах Сбербанка можно в отделениях банка и на официальном сайте www.sberbank.ru.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 241, комментариев: 0


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