​Более полумиллиона молодых югорчан получат от правительства округа по 5000 рублей

Наталья Комарова одобрила законопроект о единовременной выплате всем югорчанам, родившимся с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017. Поддержку получат более 500 тыс. молодых людей, а размер каждой такой выплаты составит пять тысяч рублей.

Родившиеся в 1993 году выбраны не случайно, в 2018 году исполнится 25 лет с принятия Конституции, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом РФ, пишет департамент общественных связей региона. Таким образом, выплаты будут предоставлены целому поколению родившихся в новейшей истории России на территории ХМАО-Югры как самостоятельного региона страны. Правда, выдача денег произойдет с 1 января по 1 марта 2018 года, то есть совпадет по времени с самым пиком предвыборной президентской кампании-2018. Молодые люди, состоящие на учете в органах соц. защиты населения получат выплату в беззаявительном порядке, остальные по заявлению.

Также в категорию получателей попадут и дети родившися на территории Югры в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2018 года. Им ранее обещали именные выплаты в соответствии с законом принятым в 1994 году о фонде поколений Югры, который в свою очередь депутаты признали нереализуемым в условиях современного федерального законодательства.

Деньги возьмут от продажи активов «Исполнительной дирекции Фонда поколений». На это пойдут 2 млрд 615 млн рублей — самая крупная в истории нашего региона сумма единовременной выплаты.

Более подробно о том, как можно будет получить эту выплату, читайте скоро на siapress.ru.