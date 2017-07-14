В Сургуте выкупают квартиры для детей-сирот

29 квартир в Сургуте выкуплены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Семеро сургутян уже получили ключи, пятерым из них глава города Вадим Шувалов вручил их лично в начале текущей недели. Однокомнатные квартиры общей площадью от 43,2 квадратных метра приобрели в новостройках на улицах Семена Билецкого и Александра Усольцева. Жилье выкупили за счет средств окружного и городского бюджетов.

«Я благодарен губернатору Югры Наталье Комаровой, ведь данный вопрос находится под ее личным контролем. Важно и то, что мы вручаем ключи от квартир детям-сиротам на протяжении этого года уже несколько раз», - отметил глава Сургута.

Квартиры обставлены «под ключ», потому молодые люди могут сразу же переехать – тратиться на покупку мебели не нужно.

По оставшимся приобретенным квартирам в настоящее время идет процедура оформления документов, и уже скоро юные горожане смогут въехать в свое собственное жилье. В управлении по опеке и попечительству отмечают, что в ближайшем будущем муниципалитет планирует выкупить еще девять жилых помещений, что сократит очередь на получение заветных квадратных метров до 15 человек.