Директор мегионской школы оставил послание на заборе перед отъездом в отпуск

Директор школы №9 Мегиона, депутат городской думы Михаил Макаров накануне отъезда в отпуск оставил послание на школьном заборе в виде огромного баннера. На нем, под заголовком «Окна особого внимания» напечатаны простые, всем понятные правила и предостережения: «Преодолевайте искушение брать чужие вещи», «Не забывайте охранять свой велосипед, самокат, машину», «Подражание не исключается! Будьте положительным примером! Так безопаснее и надежнее!».

Михаил Макаров хорошо известен землякам творческим подходом к жизни, работе и особым стилем общения. Он со всеми: учениками, учителями, родителями и чиновниками говорит на особом языке, часто с глубоким философским подтекстом. Не все его понимают, но все прислушиваются и пытаются осмыслить сказанное или написанное. Директор школы общается с мегионцами в городских социальных сетях, ведет свой аккаунт.