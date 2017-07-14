​Фанат «Игры престолов» подсчитал, сколько убийств произошло в сериале. Причем не только людей, но и животных с насекомыми // ВИДЕО

Один из фанатов популярного сериала «Игра Престолов» подсчитал количество смертей за все шесть сезонов и смонтировал их в один видео ролик. Сто пятьдесят тысяч девятьсот шесть – внушительная цифра, в которую входят не только жертвы войн, казней и отравлений, но и невинно убитые животные. Монтаж растянулся более чем на двадцать минут.
Напомним, что старт показа седьмого сезона намечен уже на это воскресенье, 16 июля 2017 года.
Закрываем политический сезон. Депутат Госдумы Александр Сидоров // ONLINE 25 июля в 11.00