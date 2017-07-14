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​Фанат «Игры престолов» подсчитал, сколько убийств произошло в сериале. Причем не только людей, но и животных с насекомыми // ВИДЕО

Один из фанатов популярного сериала «Игра Престолов» подсчитал количество смертей за все шесть сезонов и смонтировал их в один видео ролик. Сто пятьдесят тысяч девятьсот шесть – внушительная цифра, в которую входят не только жертвы войн, казней и отравлений, но и невинно убитые животные. Монтаж растянулся более чем на двадцать минут.

Напомним, что старт показа седьмого сезона намечен уже на это воскресенье, 16 июля 2017 года.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 127, комментариев: 0


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