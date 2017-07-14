Начинающим единороссам Югры отдали партийные билеты

В Ханты-Мансийске новым членам «Единой России» вручили партийные билеты. Секретарь местного отделения партии и по совместительству глава города Максим Ряшин передал партбилеты и значки тридцати горожанам.

Обращаясь к новым членам «Единой России», он подчеркнул: «Каждый из вас должен участвовать в общественно-политической жизни, процессах управления государством, регионом, муниципалитетом. Мы должны брать на себя ответственность за то, что происходит на нашей территории. Необходимо своим примером воспитывать у молодого поколения отношение к Родине, формировать правильные жизненные ценности и прививать интерес к истории нашей страны, ее традициям и устоям».

Глава города рассказал новичкам-единороссам о патриотической акции «Подвигу - Память!», которая прошла 6-7 июля в Болгарии. По инициативе детей из Ханты-Мансийска, отдыхающих в летнем лагере «Хелиос», более 150 ребят из различных городов Югры, а также болгарские дети побывали у известных памятников советскому солдату-освободителю «Алеша» в городах Пловдив и Бургас. Участники навели порядок на территориях, прилегающих к памятникам, минутой молчания почтили память погибших. Участие в акции принимали и взрослые, которые рассказывали подросткам об истории нашего государства, событиях Великой Отечественной войны. Максим Ряшин выразил уверенность, что подобные мероприятия должны проводиться как можно чаще и по инициативе партии «Единая Россия».

В этот день новичков пришли поддержать и поздравить опытные однопартийцы – депутаты Думы столицы Югры различных созывов Валентина Казакова и Алексей Барышников, а также депутат нынешнего состава Александр Новьюхов. Они пожелали начинающим единороссам успехов и плодотворной работы в реализации поставленных задач. Народные избранники выразили уверенность, что дело партии будет продолжаться, поскольку сегодня в ее ряды вступают молодые, энергичные, люди, готовые в перспективе решать судьбу нашего государства.