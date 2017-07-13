На портале госуслуг обнаружили неизвестный вирус

Компания-создатель антивирусов Dr. Web обнаружила, что на сайт госуслуг внедрен потенциально опасный код, который в любой момент может заразить компьютеры пользователей, сообщает РБК. Как отмечают в компании, вирус заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. Как минимум пять из них принадлежит компаниям, зарегистрированным в Нидерландах.

«В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», — указывают разработчики антивируса.

После того, как пользователь зашел на портал госуслуг, к коду сайта добавляется контейнер. Установить дату начала заражения портала пока не удается, отмечает Dr.Web. Также разработчик антивирусов подчеркивает, что за последние сутки данные от этих доменов получить не удалось, поскольку у большинства из них просрочен сертификат безопасности, либо в нем не содержится вредоносного кода. При этом, указывают в Dr.Web, ничего не мешает владельцам этих доменов обновить сертификаты в любой момент и разместить вредоносный код.

Однако в Минкомсвязи уверены, что угроза от этого неопознанного вируса незначительная и в настоящее время уже ликвидируется специалистами.