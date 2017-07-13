Глава Сургута осмотрел проблемные городские территории

Глава города Вадим Шувалов вместе с членами местного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) осмотрел объекты, требующие благоустройства и кардинального обновления, сообщает сайт сургутской администрации.

Таких мест оказалось немало. В частности на территории между домами №9 и №11 по проспекту Комсомольскому находится бесхозный деревянный дом, пострадавший от пожара, отсутствует детская игровая площадка и асфальтированная подъездная дорога. Местные жители также указывают на свалку мусора, которая «выросла» на зеленой территории, ведущей к парку «За Саймой».

Следующим объектом стал заполненный водой котлован, который подростки облюбовали для игр. Активисты ОНФ утверждают, что возле искусственного озера ежедневно собирается большое количество детей, которые мастерят самодельные плоты и передвигаются на них по небезопасной воде.

С недобросовестным застройщиком еще одной проблемной территории по проспекту Мира 55 будут разбираться в суде, рассказал заместитель главы города Роман Меркулов. «Либо на торги объект будет выставлен, либо снесен собственными силами. Будем принимать решение о дальнейшем использовании земельного участка. Надеюсь, попадется более добросовестный инвестор. И мы реализуем застройку территории уже в другом режиме», – заключил замглавы, курирующий строительную отрасль.

По проблеме межевания земли по улице Северная глава города высказал мнение о необходимости ужесточения спроса для ответственных за эту территорию:



Следует жестко требовать с людей выполнения тех обязательств, которые они несут перед жителями. За одну минуту это сделать невозможно, но стратегия уже намечена, деньги выделены, конкурсы разыгрываются. Мы сдвинули это дело с мертвой точки.

Вадим Шувалов планирует обсудить перспективы благоустройства осмотренных объектов на ближайшем совещании со службами городского хозяйства. Впереди еще один выезд, на который будут приглашены общественные активисты, жители и представители управляющих компаний, надзорных органов, департамента городского хозяйства администрации города.