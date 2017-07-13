На «закон Яровой» предложили раскошелиться абонентам

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ввести специальный платеж для абонентов в рамках реализации «закона Яровой», сообщает Коммерсант.ru. По замыслу операторов сумма такого платежа может составить 3–5% среднемесячного счета абонента и пойдет на модернизацию и эксплуатацию, необходимых для реализации требований по хранению трафика в рамках «закона Яровой». При этом контроль средств, собранных от абонентских платежей, должно будет осуществлять Минкомсвязи, согласно концессионному соглашению между РФ и операторами.

При этом участники рынка по-прежнему считают невыполнимыми требования «закона Яровой»: дополнительные затраты операторов оцениваются в 17 трлн руб. к 2019 году, что заставит отложить строительство сетей 5G и переход на цифровую экономику.

Для соблюдения баланса между эффективным противодействием терроризму и необходимостью дальнейшего технологического развития отрасли РСПП предложило доработать «пакет Яровой» и вводить его на территории страны поэтапно в течение как минимум трех лет, ограничить сроки хранения голоса и СМС-сообщений одним месяцем, а хранение трафика данных либо 72 часами в кольцевом буфере, либо шестью месяцами в отношении конкретных лиц.