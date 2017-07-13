Большой ломбард. ЦБ хочет больше полномочий для контроля за банками

Банк России хочет получить право ограничивать и запрещать не только банковские операции, но и операции с другим имуществом, в том числе с залогами, сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, если такого права регулятор не получит, то банковская система превратится в один большой ломбард.

«В российской банковской системе значительная часть кредитования - это залоговое кредитование. С одной стороны, залог - это хороший инструмент мотивации заемщиков возвращать кредит. Но мы видим, что многие банки, выдавая кредит, сразу рассчитывают на реализацию залогов как источника погашения кредитов. Это в корне, на наш взгляд, неправильно, потому что источником погашения кредита должен быть не залог, а операционная прибыль заемщика. В противном случае банковская система может превратиться в один большой ломбард», - сказала Эльвира Набиуллина.

Проблема, по ее словам, осложняется еще и тем, что залоговая масса может быть использована для снижения сумм резервов на возможные потери - в российской практике стоимость залога часто завышается.

У регулятора сегодня есть право ограничивать или запрещать только банковские операции, а не операции с залогами или другим имуществом. Поэтому ЦБ будет добиваться права ограничивать операции и с залогами, иначе в конкурсную массу при отзыве лицензии ничего не попадает, сообщила Набиуллина.

«На наш взгляд, при расчете резерва обеспечение должно учитываться, только если у ЦБ будет право вводить мораторий на операции с залогами», - подытожила председатель Центробанка.