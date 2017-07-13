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Налоговую ставку для СМИ предложили снизить до 10 процентов

В Минкомсвязи предложили снизить налоговую ставку для СМИ до 10 процентов на все доходы, сообщает РБК. По словам представителей ведомства, это необходимо сделать из-за «тяжелого положения в текущих экономических условиях». Такое предложение содержится в разработанном министерством проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс (в части принятия мер по снижению налога на добавленную стоимость для средств массовой информации)», который опубликован для проведения оценки регулирующего воздействия.

На данный момент лишь для некоторых печатных СМИ и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, действует налоговая ставка в 10 процентов. Последние несколько лет доходы СМИ от рекламы значительно снизились и до настоящего момента полностью не восстановились. Так, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, если в 2014 году печатные СМИ (включая газеты) получили от рекламы 8,4 млрд руб. (на 7% ниже уровня 2013 года), то за 2016 год еще меньше — 5,4 млрд.
Ранее Минкомсвязь предлагала разрешить СМИ рекламировать табачные изделия и алкоголь, к которому с 2012 года относится и реклама пива, а также рецептурных препаратов. Однако пока эти предложения поддержки не получили.


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Сегодня в 18:47, просмотров: 66, комментариев: 0


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