​Поправка! Схема дорожного движения на перекрестке у ТЦ «Гера» изменится к концу июля

Портал siapress.ru ранее сообщил об изменении организации дорожного движения на перекрестке улиц Геологической, Каролинского и проспекта Пролетарского. На этом перекрестке, напомним, можно будет выезжать во все стороны при движении по Пролетарскому проспекту со стороны улицы Югорской.

Информация о том, что схема движения уже изменилась, оказалась неточной – на самом деле изменения вступят в силу до конца месяца, то есть к 31 июля. Об этом говорится в официальном ответе администрации города.

Редакция СИА-ПРЕСС приносит извинения за допущенную неточность.